У Путина оставшиеся на голове волосы встали дыбом

Президент РФ Владимир Путин встретился с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Три часа глава страны больше слушал, чем говорил.
Основная дискуссия на заседании Совета предсказуемо развернулась вокруг формирования Общественных наблюдательных комиссий (ОНК), следящих за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания - СИЗО, тюрьмах и колониях.
Председатель московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева пожаловалась президенту, что в результате закрытой процедуры выборов, организованных руководством Общественной палаты, за бортом остались многие известные правозащитники и активисты, а их место заняли ветераны правоохранительных органов. В частности, в состав московской ОНК вошел бывший начальник Бутырки.
Тему, поднятую Алексеевой, последовательно подхватили журналистка Елена Масюк и председатель "Комитета по противодействию пыткам" Игорь Каляпин.
Каляпин говорил о приказах ФСИН, которые часто не соответствуют элементарному здравому смыслу и препятствуют правозащитникам делать свою работу в местах лишения свободы. Владимир Путин в ответ сказал, что поручит прокуратуре провести проверку. И вспомнил постановление суда, которое он расценил как абсурдное — речь в постановлении шла о том, что некий гражданин совершил преступление «путем написания заявления» в прокуратуру Липецка. По словам Путина, у него о такого «дыбом встают на голове оставшиеся волосы».