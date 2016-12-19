 Rambler's Top100
Самые свежие анекдоты про Путина и Медведева
Секретная свадьба дочери Путина на курорте "Игора"
Путин обвенчался с Алиной Кабаевой в Иверском монастыре
У Людмилы Путиной молодой муж (ФОТО)
Кабаева родила второго ребенка от Путина
Лениградская Правда
19 ДЕКАБРЯ 2016, ПОНЕДЕЛЬНИК
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Медведев выступил проти «Боярышника»
19.12.2016
Председатель правительства России Дмитрий Медведев призвал разобраться с незаконной торговлей алкоголесодержащими жидкостями, которая превратилась в бизнес, направленный на вытеснение легального алкоголя. Об этом премьер заявил, открывая заседание правительства, передает ТАСС.

«Необходимо обратить внимание на оборот такого рода алкоголесодержащих жидкостей, потому как это превратилось в бизнес, по сути направленный на вытеснение продажи нормального алкоголя из оборота», — заявил Медведев.

Он также обратил внимание МВД на то, что такого рода жидкости зачастую продают под видом лекарств через автоматы. «Это полное безобразие! Очевидно, что этому нужно положить конец, просто запретить оборот такого рода препаратов», — подчеркнул глава правительства. «Я прошу обратить на это внимание и Министерство внутренних дел, потому что часто в регионах автоматы какие-то с «Боярышником» вешают», — добавил премьер.

На некоторых жидкостях, по словам Медведедва, «фиксируется то, что это лекарственное средство, которое можно употреблять».​ Он подчеркнул, что продавцов такой продукции необходимо привлекать к уголовной ответственности.

В Иркутской области в результате употребления концентрата для принятия ванн «Боярышник» в медицинские учреждения поступили 42 человека, 25 из которых к настоящему моменту скончались.

По версии следствия, жители одного из микрорайонов Ленинского района Иркутска «приобретали концентрат для принятия ванн «Боярышник» с имевшимся на этикетке предупреждением о запрещении внутреннего применения» и употребили жидкость как алкогольную, несмотря на запрет. Как указывают в СКР, в средстве оказался концентрированный метиловый спирт вместо этилового.

Вице-премьер Александр Хлопонин в свою очередь напомнил, что несколько законопроектов, направленных на регулирование оборота спиртосодержащей продукции, уже подготовлены. Так, уже в ближайшую сессию Государственная дума примет закон, где были учтены «все вопросы, связанные с пищевыми и непищевыми добавками, с питьевыми лосьонами», отметил Хлопонин. Закон предполагает, что вся подобная продукция, начиная с этапа производства на спиртзводах, будет тщательно отслеживаться, что исключит ее вовлечение в нелегальный оборот.

| | Поделиться
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Новости
Медведев выступил проти «Боярышника»
19.12.2016
Председатель правительства России Дмитрий Медведев призвал разобраться с незаконной торговлей алкоголесодержащими жидкостями, которая превратилась в бизнес, направленный на вытеснение легального алкоголя.
У Путина оставшиеся на голове волосы встали дыбом
8.12.2016
Президент России Владимир Путин заявил, что даст Генеральной прокуратуре задание проверить на законност приказы Федеральной службы исполнения наказаний, от которых у него «дыбом встают на голове оставшиеся волосы».
Госпакет акций «Роснефти» купил международный консорциум
7.12.2016
Пакет с 19,5 процента акций «Роснефти» купил консорциум, в который вошли швейцарский трейдер Glencore и Катарский суверенный фонд (Qatar Investment Authority, QIA).
Дайджест федеральных СМИ
Как Улюкаев дошел до ручки
16.11.2016
Министр к взятке в $2 млн. не прикасался, а след на его руке остался от ручки кейса, которую чекисты также предусмотрительно обработали специальным веществом.
Пляж для виолончелиста Ролдугина
2.11.2016
Помимо панамских схем у маэстро обнаружились 320 метров пляжа в Сочи.
Зариновый распил
8.10.2016
СКР выявил миллионные хищения при утилизации химоружия - 2 миллионов артиллерийских снарядов, содержащих зарин и люизит.
Расстрельное дело миллиардера Рыболовлева
5.10.2016, Новая газета
Бывшие компаньоны за глаза называли его не Рыбой, что было бы логичным, а Чешуей. Такие уж у него деловые качества.
Квартиры для бабушки Алины Кабаевой
27.09.2016
Двое бизнесменов, входящие в список богатейших людей России по версии Forbes, — Геннадий Тимченко и Петр Колбин, — продали три квартиры в элитных районах Москвы и Санкт-Петербурга полной тезке бабушки олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.
Дайджест СМИ Санкт-Петербурга
Спортивные ценности семьи Ротенбергов
22.11.2016
Пока братья Аркадий и Борис отстраивают в Петербурге гигантские спортивные комплексы, их дети проявляют недюжинные таланты в спортивном менеджменте, футболе и хоккее.
ФИФА забраковала газон «Зенит-Арены»
3.11.2016
Комиссия ФИФА признала выкатное поле "Зенит-арены" непригодным для проведения матчей. Норматив колебаний превышен в семь раз.
Материнский капитал Матвиенко
31.10.2016
Получив от города землю под застройку за 448 млн. рублей, офшоры сына бывшего губернатоар Валентины Матвиенко перепродали ее структурам Вексельберга за более чем 1 млрд. рублей.
Семейный бизнес спикера ЗАКСа Макарова
15.09.2016
Семейная бизнес-сеть председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова опутала весь город на Неве.
Барсукова приговорили к 23 годам колонии
18.08.2016
Владимир Барсуков (Кумарин) приговорен к 23 годам колонии строгого режима за покушение на жизнь своего бизнес-партнера.
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2016
01 03 05 06 08 09
10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru