Медведев выступил проти «Боярышника»

Председатель правительства России Дмитрий Медведев призвал разобраться с незаконной торговлей алкоголесодержащими жидкостями, которая превратилась в бизнес, направленный на вытеснение легального алкоголя. Об этом премьер заявил, открывая заседание правительства, передает ТАСС.





«Необходимо обратить внимание на оборот такого рода алкоголесодержащих жидкостей, потому как это превратилось в бизнес, по сути направленный на вытеснение продажи нормального алкоголя из оборота», — заявил Медведев.





Он также обратил внимание МВД на то, что такого рода жидкости зачастую продают под видом лекарств через автоматы. «Это полное безобразие! Очевидно, что этому нужно положить конец, просто запретить оборот такого рода препаратов», — подчеркнул глава правительства. «Я прошу обратить на это внимание и Министерство внутренних дел, потому что часто в регионах автоматы какие-то с «Боярышником» вешают», — добавил премьер.





На некоторых жидкостях, по словам Медведедва, «фиксируется то, что это лекарственное средство, которое можно употреблять».​ Он подчеркнул, что продавцов такой продукции необходимо привлекать к уголовной ответственности.





В Иркутской области в результате употребления концентрата для принятия ванн «Боярышник» в медицинские учреждения поступили 42 человека, 25 из которых к настоящему моменту скончались.

По версии следствия, жители одного из микрорайонов Ленинского района Иркутска «приобретали концентрат для принятия ванн «Боярышник» с имевшимся на этикетке предупреждением о запрещении внутреннего применения» и употребили жидкость как алкогольную, несмотря на запрет. Как указывают в СКР, в средстве оказался концентрированный метиловый спирт вместо этилового.



