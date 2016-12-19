Евросоюз продлил санкции против России

Евросоюз официально продлил экономические санкции против России до 31 июля 2017 года, сообщается на официальном сайте Совета ЕС.
«Оценив имплементацию минских соглашений на заседании Европейского совета 15 декабря, главы государств и правительств ЕС открыли путь к продлению санкций еще на шесть месяцев — до 31 июля 2017 года. Совет формально принял это решение 19 декабря 2016 года по письменной процедуре», — говорится в коммюнике.
Экономические санкции против России были введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия России, которые привели к дестабилизации ситуации на Украине, говорится в заявлении совета.
ЕС ужесточил санкции в сентябре 2014 года. Ограничительные меры нацелены на энергетический, финансовый и оборонный секторы, а также на товары двойного назначения.
В предыдущий раз Евросоюз продлил аналогичные санкции против России 1 июля.