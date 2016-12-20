Из-за убийства посла Путин отменил визит на спектакль по пьесе Грибоедова
Из-за убийства российского посла в Турции президент Владимир Путин отменил свой визит в Малый театр в Москве. Планировалось, что там на открытии отремонтированной основной сцены ему покажут спектакль «Горе от ума». По чудовищному совпадению, написавший пьесу Александр Грибоедов тоже погиб, выполняя работу посла России в Тегеране. Это случилось в 1829 году.
Сообщается, что в Турцию срочно вылетел глава МИД России Сергей Лавров.
Напомним, посол РФ Андрей Карлов был застрелен в Анкаре во время открытия выставки «Россия глазами турок». Это произошло в прямом эфире телевидения. Застреливший посла турок работал офицером полиции, он был убит в перестрелке. МИД РФ назвал произошедшее терактом.