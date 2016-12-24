 Rambler's Top100
Путин обвенчался с Алиной Кабаевой в Иверском монастыре
Кабаева родила второго ребенка от Путина
У Людмилы Путиной молодой муж (ФОТО)
Самые свежие анекдоты про Путина и Медведева
Секретная свадьба дочери Путина на курорте "Игора"
Лениградская Правда
24 ДЕКАБРЯ 2016, СУББОТА
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Медведев запретил валокордин
23.12.2016
Сотрудники аптек в разных районах Москвы подтвердили, что продажа спиртосодержащих лекарств и настоек ограничена.

«Валокордин отпускаем по одной упаковке, в наличии много. В виде исключения отпустим две, если подойдете. Пока такое распоряжение: все спиртовые и спиртосодержащие лекарства — одну-две упаковки в руки», — говорит провизора «Аптеки низких цен» на Новоясеневском проспекте. Кто конкретно принял решение - не совсем ясно.

Московское управление Роспотребнадзора рекомендовало фармкомпаниям столицы усилить внутренний контроль за продажей спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции. Предупреждение, как говорилось в разосланном компаниям письме, было связано с ситуацией в Иркутске.

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что изъятия из российских аптек спиртосодержащих лекарственных препаратов не будет. По ее словам, не решен также вопрос о рецептурной продаже спиртосодержащих препаратов. Она пояснила, что такие лекарства, как валокордин, корвалол и настойка боярышника, являются лекарствами, которые ежедневно принимают лица пенсионного возраста в микродозах. В то же время она добавила, что разработаны другие меры, которые направлены на пресечение злоупотребления спиртосодержащими препаратами.

Информация о массовом отравлении в Иркутске стала поступать 18 декабря. По состоянию на утро пятницы, 23 декабря, число жертв отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске увеличилось до 74 человек, в больницах находятся 122 человека. Массовое отравление произошло, после того как жители одного из микрорайонов города купили и выпили спиртосодержащий концентрат для ванн «Боярышник». ​При этом на упаковке была предупреждающая этикетка о запрете на внутреннее применение.

Ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев призвал разобраться с незаконной торговлей алкоголесодержащими жидкостями, которая превратилась в бизнес, направленный на вытеснение легального алкоголя. Разобрались, как обычно - не думая. Медведев поручил Роспотребнадзору приостановить продажи в стране на 30 дней ряд непищевой спиртосодержащей продукции. Как передает ТАСС, в частности речь идет о продукции с содержанием алкоголя свыше 25%. При этом из этого перечня исключается парфюмерная продукция и стеклоомывающие жидкости. За этими товарами поручено организовать дополнительный контроль.

В свою очередь вице-премьер Хлопонин анонсировал ограничения на валокордин. Его теперь нельзя будет выпускать в пол-литровой таре, а продавать можно будет "только по рекомендации врача, так называемым рецептам". Справочно: валокордин выпускается во флаконах по 50 и 20 мл., стоит даже в таких малых дозах гораздо дороже дешевой водки - 250-300 руб.

| | Поделиться
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Новости
Медведев запретил валокордин
23.12.2016
Аптечные сети, работающие в Москве, ограничили продажу спиртосодержащих настоек и лекарств. "Валокордин отпускаем по одной упаковке, в наличии много. В виде исключения отпустим две, если подойдете. Пока такое распоряжение: все спиртовые и спиртосодержащие лекарства — одну-две упаковки в руки".
Из-за убийства посла Путин отменил визит на спектакль по пьесе Грибоедова
20.12.2016
Планировалось, что в Малом театре на открытии отремонтированной основной сцены президенту РФ Владимиру Путина покажут спектакль «Горе от ума».
Евросоюз продлил санкции против России
19.12.2016
«Оценив имплементацию минских соглашений на заседании Европейского совета 15 декабря, главы государств и правительств ЕС открыли путь к продлению санкций еще на шесть месяцев — до 31 июля 2017 года. Совет формально принял это решение 19 декабря 2016 года по письменной процедуре».
Дайджест федеральных СМИ
Как Улюкаев дошел до ручки
16.11.2016
Министр к взятке в $2 млн. не прикасался, а след на его руке остался от ручки кейса, которую чекисты также предусмотрительно обработали специальным веществом.
Пляж для виолончелиста Ролдугина
2.11.2016
Помимо панамских схем у маэстро обнаружились 320 метров пляжа в Сочи.
Зариновый распил
8.10.2016
СКР выявил миллионные хищения при утилизации химоружия - 2 миллионов артиллерийских снарядов, содержащих зарин и люизит.
Расстрельное дело миллиардера Рыболовлева
5.10.2016, Новая газета
Бывшие компаньоны за глаза называли его не Рыбой, что было бы логичным, а Чешуей. Такие уж у него деловые качества.
Квартиры для бабушки Алины Кабаевой
27.09.2016
Двое бизнесменов, входящие в список богатейших людей России по версии Forbes, — Геннадий Тимченко и Петр Колбин, — продали три квартиры в элитных районах Москвы и Санкт-Петербурга полной тезке бабушки олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.
Дайджест СМИ Санкт-Петербурга
Спортивные ценности семьи Ротенбергов
22.11.2016
Пока братья Аркадий и Борис отстраивают в Петербурге гигантские спортивные комплексы, их дети проявляют недюжинные таланты в спортивном менеджменте, футболе и хоккее.
ФИФА забраковала газон «Зенит-Арены»
3.11.2016
Комиссия ФИФА признала выкатное поле "Зенит-арены" непригодным для проведения матчей. Норматив колебаний превышен в семь раз.
Материнский капитал Матвиенко
31.10.2016
Получив от города землю под застройку за 448 млн. рублей, офшоры сына бывшего губернатоар Валентины Матвиенко перепродали ее структурам Вексельберга за более чем 1 млрд. рублей.
Семейный бизнес спикера ЗАКСа Макарова
15.09.2016
Семейная бизнес-сеть председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова опутала весь город на Неве.
Барсукова приговорили к 23 годам колонии
18.08.2016
Владимир Барсуков (Кумарин) приговорен к 23 годам колонии строгого режима за покушение на жизнь своего бизнес-партнера.
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2016
01 03 05 06 08 09
10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru