Медведев запретил валокордин

Сотрудники аптек в разных районах Москвы подтвердили, что продажа спиртосодержащих лекарств и настоек ограничена.





«Валокордин отпускаем по одной упаковке, в наличии много. В виде исключения отпустим две, если подойдете. Пока такое распоряжение: все спиртовые и спиртосодержащие лекарства — одну-две упаковки в руки», — говорит провизора «Аптеки низких цен» на Новоясеневском проспекте. Кто конкретно принял р ешение - не совсем ясно.





Московское управление Роспотребнадзора рекомендовало фармкомпаниям столицы усилить внутренний контроль за продажей спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции. Предупреждение, как говорилось в разосланном компаниям письме, было связано с ситуацией в Иркутске.





Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что изъятия из российских аптек спиртосодержащих лекарственных препаратов не будет. По ее словам, не решен также вопрос о рецептурной продаже спиртосодержащих препаратов. Она пояснила, что такие лекарства, как валокордин, корвалол и настойка боярышника, являются лекарствами, которые ежедневно принимают лица пенсионного возраста в микродозах. В то же время она добавила, что разработаны другие меры, которые направлены на пресечение злоупотребления спиртосодержащими препаратами.





Информация о массовом отравлении в Иркутске стала поступать 18 декабря. По состоянию на утро пятницы, 23 декабря, число жертв отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске увеличилось до 74 человек, в больницах находятся 122 человека. Массовое отравление произошло, после того как жители одного из микрорайонов города купили и выпили спиртосодержащий концентрат для ванн «Боярышник». ​При этом на упаковке была предупреждающая этикетка о запрете на внутреннее применение.





Ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев призвал разобраться с незаконной торговлей алкоголесодержащими жидкостями, которая превратилась в бизнес, направленный на вытеснение легального алкоголя. Разобрались, как обычно - не думая. Медведев поручил Роспотребнадзору приостановить продажи в стране на 30 дней ряд непищевой спиртосодержащей продукции. Как передает ТАСС, в частности речь идет о продукции с содержанием алкоголя свыше 25%. При этом из этого перечня исключается парфюмерная продукция и стеклоомывающие жидкости. За этими товарами поручено организовать дополнительный контроль.



