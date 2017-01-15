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США ввели санкции против Бастрыкина
10.01.2017
Минфин США распространил действие санкций, связанных с «делом Магнитского», на пятерых россиян. Сообщение об этом и список новых фигурантов опубликованы в понедельник, 9 января, на сайте ведомства.

Санкции были введены в отношении председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, следователя Станислава Гордиевского, бизнесмена Дмитрия Ковтуна, депутата Госдумы Андрея Лугового и фигуранта проведенного фондом Hermitage Capital расследования Геннадия Плаксина, обвиняемого в участии в мошеннических схемах в качестве номинального руководителя.

«Акт Магнитского», принятый в 2012 году, вводит персональные санкции в отношении нескольких десятков россиян. Документ назван по фамилии юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, погибшего в московском СИЗО «Матросская тишина» в 2009-м, и направлен прежде всего против лиц, подозреваемых в причастности к его смерти. В санкционный лист также могут быть включены те граждане России, которые, по мнению американских властей, причастны к нарушениям прав человека.

Фонд Hermitage Capital, возглавляемый британским бизнесменом Уильямом Браудером, действовал в России с 1996 по 2006 год, занимаясь торгами на российском фондовом рынке. Фонд инвестировал главным образом в предприятия финансового и энергетического сектора, объем вложений достигал 2,5 миллиарда долларов. В 2005 году Браудеру был запрещен въезд в Россию. В 2013-м он был заочно осужден на девять лет лишения свободы за неуплату налогов.

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