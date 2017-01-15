США ввели санкции против Бастрыкина

Минфин США распространил действие санкций, связанных с «делом Магнитского», на пятерых россиян. Сообщение об этом и список новых фигурантов опубликованы в понедельник, 9 января, на сайте ведомства.





Санкции были введены в отношении председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, следователя Станислава Гордиевского, бизнесмена Дмитрия Ковтуна, депутата Госдумы Андрея Лугового и фигуранта проведенного фондом Hermitage Capital расследования Геннадия Плаксина, обвиняемого в участии в мошеннических схемах в качестве номинального руководителя.





«Акт Магнитского», принятый в 2012 году, вводит персональные санкции в отношении нескольких десятков россиян. Документ назван по фамилии юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, погибшего в московском СИЗО «Матросская тишина» в 2009-м, и направлен прежде всего против лиц, подозреваемых в причастности к его смерти. В санкционный лист также могут быть включены те граждане России, которые, по мнению американских властей, причастны к нарушениям прав человека.



