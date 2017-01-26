Патриарху Кириллу подарят православный мобильный телефон

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу подарят мобильный телефон, покрытый сусальным золотом. "Хотим первый преподнести патриарху. Сейчас по официальным каналам Патриархии запросили, как это сделать. На следующей неделе планируем провести освящение нескольких первых телефонов в Москве", - заявил РИА "Новости" представитель российской компании, зарегистрированной в Швейцарии.





Речь идет о компании Gresso, выпускающей люксовые телефоны. К празднику Крещения компания представила новую линейку "Gresso Meredian Православие". Один из телефонов этой линейки и хотят подарить патриарху.





Всего компания выпустила 988 "православных" телефонов. Это число не случайно - оно выбрано в честь года крещения Руси. Гаджеты покрыты сусальным золотом и снабжены золотой клавиатурой. На обратной части выгравированы крест и надпись "Спаси и сохрани".





"Эксклюзивный дизайн православного Meridian подчеркивает золотая клавиатура. Каждая клавиша выполнена из 18-каратного золота (750-я проба) и отполирована вручную одним мастером. Лицевую панель изделия украшает фирменный логотип Gresso, выполненный из желтого золота. Каждый аппарат имеет индивидуальный номер от 001 до 988", - говорится в описании коллекции.



