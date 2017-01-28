Матвиенко почтила память жертв Холокоста

Председатель Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко в связи с предстоящим 27 января Международным Днем памяти жертв Холокоста посетила Большую хоральную синагогу.





В состоявшемся здесь мероприятии, посвященном Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и памяти евреев, погибших в годы Второй мировой войны, также приняли участие председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, главный раввин Санкт-Петербурга Менахем-Мендел Певзнер, председатель Санкт-Петербургской еврейской религиозной общины и Большой хоральной синагоги Санкт-Петербурга Марк Грубарг, ветераны-блокадники, жители Санкт-Петербурга.





Валентина Матвиенко назвала Холокост общечеловеческой трагедией. «В одном лишь Освенциме погибло свыше одного миллиона евреев. Всего же жертвами Холокоста стали шесть миллионов человек. Вот почему Холокост – трагедия не только евреев. Она напоминает всем нам о том, какие масштабы приобретает зло, человеконенавистничество, если оно вовремя не получает отпор».





Председатель СФ отметила журналистам, что Холокост для России – скорбная веха, которая никогда не изгладится из памяти нашего многонационального народа. «Мы не имеем права забывать о Холокосте. Как не имеем права забывать о Хатыни в Белоруссии, о блокаде Ленинграда, о злодеяниях гитлеровцев на территории Польши, бывшей Югославии, других стран».

Валентина Матвиенко пояснила, что забыть о Холокосте, других жертвах фашизма нельзя и потому, что его идейные и политические последователи вновь поднимают голову. «Ксенофобия, неонацизм, антисемитизм, информационная, политическая агрессивность, нетерпимость присутствуют в жизни мирового сообщества».





По ее словам, сегодня встаёт угроза, сопоставимая по своим возможным последствиям с гитлеровским фашизмом - международный терроризм. «Кровопролитие, страдания и бедствия людей, десятки тысяч беженцев, уничтожение культурных памятников – таковы его деяния в Сирии, в Ираке. Всё это как будто бы под копирку заимствовано у нацизма. Нельзя допустить распространения этого зла, мир должен вовремя дать ему решительный отпор».





Председатель Совета Федерации подчеркнула, как и три четверти века назад, именно наша страна идёт в авангарде борьбы с этой угрозой. «Приходится с сожалением констатировать, что не только так называемые простые люди, но и иные государственные деятели, политики страдают короткой памятью, неумением усваивать уроки истории. А ведь именно их просчёты обходятся миру особенного дорого. Ведь Гитлер, нацизм – детище не только Германии, но и недальновидной политики целого ряда европейских государств», - сказала она.





По мнению Валентины Матвиенко, Второй мировой войны, а с ней и Холокоста удалось бы избежать, если бы государства, образовавшие антигитлеровскую коалицию, вступили на путь сплочения, взаимодействия в борьбе с нацизмом, когда тот ещё не успел расправить плечи. «У международного сообщества есть все, чтобы дать отпор международному терроризму, разгромить его вооружённые формирования, ликвидировать идеологическую, политическую, социальную, почву, на которой он вырастает. Исторический пример создания глобальной антигитлеровской коалиции должен стать ярким ориентиром для политиков XXI века», - считает Председатель СФ.





Валентина Матвиенко убеждена, что здравый смысл, понимание того, что терроризм представляет собой реальную угрозу США, Европе, всему международному сообществу, притом угрозу самую большую со времён Второй мировой войны, возьмёт верх.





Председатель Совета Федерации отметила активную роль российских евреев и еврейских организаций в противодействии терроризму, экстремизму.





Она напомнила, что в России принят ряд законов, направленных на противодействие ксенофобии, антисемитизму, всем видам экстремизма. «Применение этих законов даёт результаты. Количественный рост экстремистских групп, равно как и их активность, остановлены и пошли на спад».





Вместе с тем, добавила Валентина Матвиенко, большое значение придаётся совершенствованию преподавания истории, других гуманитарных дисциплин, развитию межэтнического и межкультурного диалога, воспитанию молодёжи.

Пресс-служба Совета Федерации, 26.01.2017