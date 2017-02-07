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Резиденция Путина «Бочаров ручей» прирастет пляжем за 1.8 млрд рублей
6.02.2017
Резиденция президента в Сочи «Бочаров ручей» пополнится новым пляжным комплексом стоимостью 1,81 млрд рублей. Также за 258,6 млн рублей пресс-центр на территории резиденции перестроят в спортзал и место для проведения встреч.

Подрядчиками выступают постоянный участник кремлевских строек ООО «УК „Кредо“» и компания ООО «Стройкомплекс», которая чуть не сожгла колокольню в Новодевичьем монастыре. Это первые крупные контракты на стройку гособъектов, подписанные новым руководителем службы охраны на Кавказе ФСО Сергеем Кравченко. Он был назначен после ареста за взятки генерал-лейтенанта Геннадия Лопырева, руководившего кавказским подразделением ФСО с 2003 года. 

Согласно контракту, размещенному на сайте госзакупок, к концу 2018 года в сочинской резиденции Владимира Путина построят четырехэтажное здание с бассейнами и SPA-зоной, а также пляжный павильон. Вся стройка будет стоить бюджету 1,81 млрд рублей. 

Контракт от 22 декабря 2016 года под названием «Реконструкция здания № 3 на объекте Службы» разместила служба охраны на Кавказе ФСО России (СОК ФСО). Это подразделение ФСО отвечает за все государственные объекты на юге страны, включая резиденции президента «Бочаров ручей» и премьер-министра «Ривьеру-6». В договоре нет указания на конкретную резиденцию, но судя по его условиям, речь идет о строительстве именно в «Бочаровом ручье»: территория «Ривьеры-6» слишком мала для подобной стройки. Кроме того, контрактом предусмотрена «вырубка и пересадка зеленых насаждений», и, судя по снимкам со спутника, для строительства у моря такие работы в резиденции «Бочаров ручей» понадобятся. 

Президентской резиденции коснутся и другие изменения: будет переделан или даже демонтирован пресс-центр, в авральном режиме построенный в 2014 году к сочинской Олимпиаде. Вместо него должны быть созданы две функциональные зоны — для занятий спортом и проведения совещаний и встреч. В здании появятся тренажерный зал площадью 135 кв. м., представительский кабинет, комната ожидания для делегаций, две комнаты отдыха. А журналистам придется довольствоваться комнатой ожидания с четырьмя динамиками. В контракте отмечено, что при необходимости возможен демонтаж существующего здания пресс-центра. Эти работы должны завершится в декабре 2017 года и обойдутся бюджету в 258,6 млн рублей. 

Подрядчком СОК ФСО выбрало ООО «Стройкомплекс». Эта петербургская компания последние несколько лет получала крупные контракты Минкультуры на реставрацию памятников архитектуры и ФСО на строительство гособъектов. Например, занималась реставрацией Новодевичьего монастыря и чуть не сожгла колокольню, за что была оштрафована на 1 млн рублей в марте 2015 года. Основатели "Стройкомплекта" — Дмитрий Сергеев и Дмитрий Турчинский, бывшие топ-менеджеры петербургского АО «БалтСтрой». "БалтСтрой" — фигурант скандального дела о хищениях госсредств, выделенных на реставрацию калужского Музея космонавтики, Псковского драмтеатра, Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей. Стратегический директор «Балтстроя» Дмитрий Сергеев был арестован в марте 2016 года. 

В обоих случаях СОК ФСО проводило закупку у единственного поставщика. Договоры подписывал новый руководитель СОК ФСО — Сергей Кравченко. Он был назначен вместо генерала-лейтенанта ФСО Геннадия Лопырева, арестованного 24 ноября по обвинению во взятках в размере 6,2 млн рублей при заключении госконтрактов на ремонт объектов ФСО в Сочи. По сообщению сочинских СМИ, у высокопоставленного чиновника ФСО нашли и изъяли деньги и ценности на сумму более 1 млрд рублей. 

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