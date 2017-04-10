Сечин худеет на курорте в Италии

В эфире "Дождя" Собчак заявила, что встретилась с главой "Роснефти" на популярном детокс-курорте в Европе, причем прилетел он туда на самолете компании, то есть за государственный счет.





Мерано - это такой красивый, прекрасный, роскошный курорт, где люди худеют. Как ты думаешь, кого первым я встретила у чайничка с чаем, стимулирующим все выводы токсинов, скажем так? Сечина! Я встретила Сечина, который поздоровался. Явно ему не понравилась эта встреча. Он был без этой девушки своей, Ольги, блондинки. С какой-то брюнеткой был, но взрослой - может быть, его жена. Брюнетка была взрослая, не "телочка", условно"-, сообщила Собчак.





Собчак добавила, что встретила Сечина лишь единожды, но, уезжая, видела самолет "Роснефти". Из этого она сделала вывод, что для главы государственной нефтяной компании это была "командировка".





Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев прокомментировал информацию Ксении Собчак о встрече с Игорем Сечиным на итальянском курорте Мерано и связанные с этим вопросы: "Мы не занимаемся сплетнями и светской хроникой, почему вы меня об этом спрашиваете? Какое я имею отношение к личной жизни человека? Какой самолет, какая "Роснефть", о чем вы? Это ерунда. За какой госсчет? Вы бредите! Горчичник себе поставьте".





«Не ее собчачье дело! — также сказал Леонтьев. — Мы же не спрашиваем, что она делала там в Мерано и какие прыщи лечила».





По данным "Роснефти", в 2016 году члены правления получили в виде командировочных и иных видов вознаграждений более миллиарда рублей.



