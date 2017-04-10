Младший сын Патрушева возглавил СП «Газпрома» и ЛУКОЙЛа

Заместитель генерального директора «Газпром нефти» по развитию шельфовых проектов Андрей Патрушев стал председателем совета директоров компании «ЦентрКаспнефтегаз», совместного предприятия «Газпрома» и ЛУКОЙЛа. Об этом свидетельствуют данные из отчета «Газпром нефти» за четвертый квартал, на которые обратил внимание «Интерфакс».





В «Газпром нефти» «Интерфаксу» сообщили, что по решению основного акционера компании в совет директоров «ЦентрКаспнефтегаза» также вошли и другие менеджеры компании, которые «обладают необходимым опытом разработки нефтегазоконденсатных месторождений на морском шельфе». В компании при этом не уточнили, кто, кроме Патрушева, вошел в совет директоров предприятия.



