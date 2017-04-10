Сын Сергея Иванова назначен главным по алмазам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал директиву о назначении Сергея Иванова - младшего сына бывшего главы администрации президента Сергея Иванова - главой крупнейшей в мире алмазодобывающей компании "Алроса".





"Хочу вас проинформировать: подписана директива правительственная о назначении вас главой единоличного исполнительного органа компании "Алроса", - сказал Медведев на встрече с Ивановым-младшим.





Тот в ответ сказал, что "Алроса" сегодня находится в хорошей финансовой форме, но алмазная сырьевая конъюнктура недостаточно стабильна.





Любопытно, что Российская алмазодобывающая компания "Алроса" осенью прошлого года назвала крупный алмаз именем Анатолия Рахлина, который был тренером президента России Владимира Путина по дзюдо. Масса алмаза составляет 136,24 карата (27,248 грамма).





Решение назвать алмаз именем Рахлина принял вице-президент компании "Алроса", выигравший лот на благотворительном аукционе в поддержку исчезающих и редких видов животных Дальнего Востока. Но это не помогло руководству компании.





В феврале этого года Bloomberg сообщил, что вопрос о замене главы "Алросы" Андрея Жаркова обсуждается в правительстве. Жарков разошелся с чиновниками по вопросу перспектив развития компании. И на последнем собрании совета директоров в декабре прошлого года он проголосовал против сокращения в компании трат на инвестиции, капитальных расходов, а также зарплат в 2017 году.

Газета «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников ранее сообщала, что контракт Жаркова, который был подписан в 2015 году и рассчитан на три года, продлеваться не будет.

Андрей Жарков был избран президентом АЛРОСА 23 апреля 2015 года. До этого он занимал пост заместителя руководителя Гохрана России при Минфине. Контракт с ним был заключен на три года, и истекает он, таким образом, в апреле 2018 года.

АЛРОСА является крупнейшим мировым производителем алмазного сырья в каратах. Выручка компании от продажи алмазов и бриллиантов в 2016 году составила $4,486 млрд. В 2016 года на предприятиях компании было добыто 37,4 млн каратов алмазов, АЛРОСА планирует увеличить добычу алмазов до 41,5 млн каратов к 2019 году.





Сергей Иванов — младший был назначен старшим вице-президентом Сбербанка в апреле 2016 года, до этого он возглавлял страховую компанию СОГАЗ.



