Чубайса шантажирует «группа товарищей чеченской национальности»

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс подал заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении финансиста Ильи Сучкова и "группы товарищей чеченской национальности" по обвинению в вымогательстве и клевете. Об этом сообщается на странице Чубайса в Facebook, тут же републикованном на сайте радиостанции "Эхо Москвы".





"Терпеть не могу судебные дрязги, но в итоге принял решение подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении Ильи Сучкова и группы работающих на него товарищей чеченской национальности - за вымогательство и клевету, - говорится в посте. - Илья когда-то был наемным руководителем моей компании, но затем я ему ее продал".





"В последнее время, - продолжает Чубайс, - я регулярно становлюсь объектом шантажа со стороны этой чудесной компании. Вначале от меня потребовали покупки дома по неадекватной цене, а когда я категорически отказался, мне стали присылать сделанные тайно записи деловых переговоров, с угрозой их публикации".





"Теперь некто Олег Лурье, который, кстати, в свое время получил и отсидел четыре года за вымогательство и мошенничество, публикует против меня очередное "разоблачение" - тоже с историей этого злосчастного дома и большой прелюдией, в которой перемешано много фактов из открытых источников, очевидно дополненных материалами Ильи Сучкова", - говорится в посте.





Последний пост Лурье в LiveJournal, датированный 13 марта, называется "Как быстро стать миллиардером. Инструкция от Анатолия Чубайса". "Анатолий Чубайс здоров и на свободе; как всегда, по-ленински с прищуром улыбается и разводит руками: Да, что это вы! Я же чист, как небо, а все, что было, так это по незнанию, мол, обучались мы тогда, в 90-е. Где деньги, спрашиваете? Нету их у меня, этих денег. Беден, как церковная мышь, живу в долг", - пишет Лурье и доказывает, что на самом деле Чубайс - миллиардер и "его пути к заветным миллиардам принципиально отличаются от путей Билла Гейтса, Сергея Брина или Уоррена Баффетта".





В сентябре 2016 года суд арестовал участок и дом в деревне Переделки в Подмосковье, которые принадлежат швейцарской компании SFO Concept. Ее с 2010 года возглавляет Илья Сучков - брат Игоря Сучкова, 17 лет работавший советником Чубайса, и сын Василия Сучкова, который работал с нынешним главой "Роснано" в Госкомимуществе. Как писал журнал Forbes со ссылкой на свои источники, дом был построен для Чубайса и его супруги Авдотьи Смирновой.





Чубайс подтвердил журналу, что прежде владел ​SFO Concept, но в 2013 году продал ее "другому лицу, чтобы оно занялось организацией строительства дома и привлечением финансирования". "В дальнейшем дом должен был перейти в мою собственность. Насколько мне известно, компания нарушила ряд коммерческих договоренностей в части привлеченного финансирования, и, видимо, это послужило поводом для подачи исков к ней от кредиторов", - сказал Чубайс.





"К моменту окончания строительства дома Сучков предъявил к погашению сумму, значительно превосходящую ранние договоренности и сумму кредита. Он мотивировал это тем, что ему пришлось привлекать дополнительные средства, однако с Чубайсом этот вопрос не был согласован. В этих условиях Чубайс отказался от приобретения дома и "не исключает выкупа дома при возвращении справедливой цены".



