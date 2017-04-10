СК возбудил первое дело о премиях главы "Почты России"

Следственный комитет РФ возбудил первое уголовное дело по материалам прокурорских проверок, выявивших незаконное начисление премий руководству "Почты России". Первым и пока единственным фигурантом расследования стал не глава подведомственной Минкомсвязи "Почты России" Дмитрий Страшнов, а высокопоставленный чиновник министерства - директор департамента организационного развития Ирина Лаптева, сообщает газета "Коммерсант". Ее заподозрили в превышении должностных полномочий, совершенных в пользу Страшнова.





По версии следствия, Лаптева превышала полномочия в 2014-2015 годах. В обязанности главы департамента входит формирование зарплат и премий сотрудников министерства и подведомственных ему организаций, в том числе "Почты России". Как пишет "Коммерсант", чиновница дала указания о выплате Страшнову зарплаты в размере 46 млн рублей, а также премии по итогам 2014 года на сумму более 82 млн рублей.





При этом глава "Почты России" в деле фигурирует лишь косвенно. Дальнейший процессуальный статус Страшнова теперь зависит от показаний Лаптевой и экспертиз, в том числе финансовой и бухгалтерской.





В конце 2016 года Генпрокуратура в ходе проверки выявила факт выплаты генеральному директору "Почты России" многомиллионной премии и направила материалы в СК для проверки. Проверка проводилась и в отношении двух директоров департаментов Минкомсвязи, принимавших решение о выплате денежного поощрения. Прокуратура передала в столичный главк СК материалы по выплатам 270 млн рублей премий по итогам работы в 2014-2015 годах Дмитрием Страшновым своим заместителям. Прокуроры усмотрели в действиях главы "Почты России" нарушение ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").



