Лучших друзей Путина освободят от налогов по-тихому

Крупных предпринимателей, попавших под западные санкции, могут освободить от фискального бремени. И более того — вернуть им из государственной казны налоги, уплаченные с 2014 года. Такой законопроект рассмотрел Комитет Госдумы по бюджету и налогам. Любопытно, что в повестке дня комитетского заседания этого вопроса не было, законопроект обсудили и одобрили как бы спонтанно.





И узнали мы о его обсуждении только благодаря скупому сообщению информагентства и блогу бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, который и «окрестил» этот документ «законом Тимченко».





В 2014 году в отношении нескольких российских предпринимателей и политиков были приняты персональные санкции США и ЕС. В основном это были люди из окружения Путина. Да он и сам подтвердил во время прямой линии 17 апреля 2014 года: «Да, это мои хорошие знакомые, друзья. Они зарабатывали свои капиталы еще до того, как мы были знакомы». В это число попали Геннадий Тимченко, Аркадий Ротенберг, Юрий Ковальчук и другие.





Вскоре после выступления Путина в Госдуму был внесен законопроект о том, чтобы компенсировать из государственного бюджета убытки предпринимателей, которые попали под санкции. Но тот же Дмитрий Гудков поднял шум, и закон (его тогда назвали законом Ротенберга) положили под сукно, чтобы не сердить общественность.



