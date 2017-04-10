Людмила Путина с новым мужем живут за счет московского бюджета

В рамках программы "Социальная поддержка жителей Москвы" из столичного бюджета фонду "Центр развития межличностных коммуникаций", который находится под патронажем Людмилы Путиной, бывшей супруги президента России Владимира Путина, выделяются крупные финансовые средства.





Как сообщает телеканал "Дождь", мэр Москвы Сергей Собянин в 2015 году подписал указ о выделении фонду 250 миллионов рублей. Согласно такому же указу от 2016 года, организации было выделено 62 миллиона рублей, столько же - в 2017-м. Финансовая поддержка фонда продолжится в 2018 и 2019 годах.





Фондом "Центр развития межличностных коммуникаций" управляет Артур Очеретный. Это новый супруг Людмилы Путиной.



