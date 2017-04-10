Медведев гриппует на горнолыжном курорте

Хворавший гриппом председатель российского правительства Дмитрий Медведев обнаружился на горнолыжном курорте «Архыз». Фото курортника появилось в инстаграме кофейни CofeeBarberry.





«На днях нам выпала честь угощать кофе первых лиц государства во главе с премьер-министром РФ Медведевым Д. А. и заместителем председателя правительства РФ Хлопониным А. Г. Всем очень понравился наш кофе, особенно „Русиано“», — говорится в сообщении.





Комментаторы не преминули вспомнить, что всего лишь три дня назад президент Владимир Путин сообщил на совещании с членами правительства, что Медведев подхватил грипп. «Ситуация пока еще серьезная, вот Дмитрия Анатольевича не уберегли», — посетовал Путин.



