Российского экс-депутата расстреляли в центре Киева

В центре Киева убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Об этом сообщает украинское издание «Вести».





Убийство было совершено возле отеля «Премьер-палац»на пересечении бульвара Тараса Шевченко и Пушкинской улицы. . Неизвестный напал на двоих мужчин, одним из которых, как заявил украинский парламентарий Вадим Рабинович, является бывший депутат российской Госдумы.





По данным «Вестей», стрельба началась, когда Вороненков вышел из отеля вместе с охранником. Политик погиб сразу. Охранник защищал бывшего депутата от поджидавшего стрелка. В результате и охранник, и убийца получили ранения. Они отправлены в больницу. Киллер взят под стражу. Огнестрельным оружием из которого стреляли в бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в центре украинской столицы, по предварительным данным, является пистолет ТТ.









Вороненков, бывший депутат Госдумы от КПРФ, в конце прошлого года вместе с супругой Марией Максаковой перебрался на Украину, получив, по его словам, гражданство этой страны.





В конце января 2017 года стало известно, что экс-депутат дал в Киеве показания против бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о его государственной измене. Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Вороненков рассказал о письме Януковича президенту Росиии Владимиру Путину, в котором тот просил «ввести войска на Украину» после событий на майдане 2014 года. В середине февраля Вороненков в одном из интервью сравнил Россию с нацистской Германией и назвал присоединение Крым аннексией.





В России Вороненков был объявлен в международный розыск. По версии следствия, Вороненков причастен к хищению здания кондитерского предприятия «Тома» на Международной улице в Москве.



