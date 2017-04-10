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Российского экс-депутата расстреляли в центре Киева
23.03.2017
В центре Киева убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Об этом сообщает украинское издание «Вести».
Убийство было совершено возле отеля «Премьер-палац»на пересечении бульвара Тараса Шевченко и Пушкинской улицы.. Неизвестный напал на двоих мужчин, одним из которых, как заявил украинский парламентарий Вадим Рабинович, является бывший депутат российской Госдумы.
По данным «Вестей», стрельба началась, когда Вороненков вышел из отеля вместе с охранником. Политик погиб сразу. Охранник защищал бывшего депутата от поджидавшего стрелка. В результате и охранник, и убийца получили ранения. Они отправлены в больницу. Киллер взят под стражу. Огнестрельным оружием из которого стреляли в бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в центре украинской столицы, по предварительным данным, является пистолет ТТ.
Вороненков, бывший депутат Госдумы от КПРФ, в конце прошлого года вместе с супругой Марией Максаковой перебрался на Украину, получив, по его словам, гражданство этой страны.
В конце января 2017 года стало известно, что экс-депутат дал в Киеве показания против бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о его государственной измене. Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Вороненков рассказал о письме Януковича президенту Росиии Владимиру Путину, в котором тот просил «ввести войска на Украину» после событий на майдане 2014 года. В середине февраля Вороненков в одном из интервью сравнил Россию с нацистской Германией и назвал присоединение Крым аннексией.
В России Вороненков был объявлен в международный розыск. По версии следствия, Вороненков причастен к хищению здания кондитерского предприятия «Тома» на Международной улице в Москве.
Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что убийство бывшего российского депутата Дениса Вороненкова могло быть заказным. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает РИА Новости.
«Это первая версия, которая сейчас рассматривается, учитывая личность потерпевшего, его деятельность», — подчеркнул Крищенко в беседе с телеканалом «112 Украина».
Советник главы украинского МВД Антон Геращенко со своей стороны выразил уверенность в том, что преступление совершено на политической почве. Оно, по его мнению, направлено на «устрашение российских политиков».
Тёща убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, мать Марии Максаковой, заявила, что нисколько не сожалеет о гибели зятя, сообщает Life.
"Ну и слава тебе господи, а что с ним ещё делать? Слава господу, что в конце концов человек, который так подличал, он же военный, его за измену бы давно расстреляли", - заявила тёща Воронёнкова.
Новость дополнена 17.15 23.03.2017
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