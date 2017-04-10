В день убийства Вороненкова Путин посетит спектакль "Последняя жертва"

В четверг, 23 марта, в день убийства неизвестными в Киеве бежавшего на Украину экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова проинформированный об этом президент России Владимир Путин во второй раз за последние месяцы решил посетить Малый театр.





В прошлый раз, 19 декабря 2016 года, он намеревался посмотреть спектакль "Горе от ума" по пьесе Александра Грибоедова, но его визит был отменен из-за убийства в Анкаре посла РФ в Турции Андрея Карлова. По чудовищному совпадению автор пьесы Александр Грибоедов, будучи дипломатом, был убит в 1829 году, выполняя работу посла России в Иране.





На этот раз вечером в Малом театре дают комедию Алексея Островского "Последняя жертва", и спектакль, опять-таки по чудовищному совпадению, пришелся на день убийства в Киеве бывшего российского депутата, которого уже назвали "сакральной жертвой".





Как сообщает телеканал "Дождь", о грядущем визите президента в Малый театр сообщили два приглашенных на это мероприятие человека. Утром во время традиционного конференц-колла с журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказывал, что Путин собирается посетить вечером "культурное мероприятие".





После того, как пришла информация об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, Песков не ответил на вопрос, в силе ли планы президента.





В 19.30 президент России Владимир Путин приехал в Малый театр на постановку «Последняя жертва» по пьесе Александра Островского, передает РИА «Новости».





Главу государства встретили гендиректор театра Тамара Михайлова, художественный руководитель Юрий Соломин и министр культуры Владимир Мединский. Вместе они прошли в зрительский зал.