Убийца бывшего депутата Вороненкова умер в больнице

В больнице скончался получивший ранение убийца экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщило украинское издание «Вести» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Глава пресс-службы МВД Украины Артем Шевченко на вопрос РБК, умер ли убийца Вороненкова ответил: «Да, он умер».





В приемном отделении киевской городской клинической больницы № 17 РБК подтвердили, что двое, раненных у отеля «Премьер Палас» (убийца Вороненкова и охранник экс-депутата), находятся на лечении у них. Однако сообщения о смерти одного из раненых в больнице подтвердить не смогли. Возможно, начались игры спецслужб по сокрытию информации о местонахождении исполнителя убийства.





Ранее сегодня украинское издание «Обозреватель» сообщало, что убийца Вороненкова находился в розыске по подозрению в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Ему вменяется «фиктивное предпринимательство» и «легализация доходов, полученных преступным путем». По сведениям издания убийца — 1988 года рождения.





По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, убийца Вороненкова имел при себе паспорт гражданина Украины. Что странно. Как правило, киллеры с собой документы не носят.



Вороненкова убили в центре Киева, рядом с гостиницей «Премьер Палас» около 12:25 мск. В экс-депутата стреляли, когда он выходил из отеля. Охранник Вороненкова сумел ранить нападавшего, однако сам при этом был ранен. На месте убийства было найдено 20 гильз, в экс-депутата попали три пули — он получил ранения в живот и шею. Как заявил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, Вороненков в момент убийства направлялся на встречу с ним. Генпрокуратура Украины возбудила в связи со случившимся уголовное дело. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными «какие-либо измышления о пресловутом российском следе».



