Путин пообщался с Марин Ле Пен в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с кандидатом на пост президента Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Стенограмма встречи размещена на официальном сайте Кремля.





​Путин заявил, что Россия придает «очень большое значение» связям с Францией, поддерживая ровные отношения с представителями как действующей власти, так и оппозиции, и не хочет влиять на президентские выборы в этой стране.





«Мы ни в коем случае не хотим влиять на происходящие события [предвыборную кампанию во Франции], но оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны, так же как делают наши партнеры, например, в Европе, в США», — сказал президент.





В свою очередь, Ле Пен отметила, что у Франции с Россией глубокие культурные, экономические и стратегические связи, и подчеркнула, что эта встреча особенно важна в контексте террористической угрозы в мире.





«Мы с вами относимся к тем странам, которые являются реальными борцами с терроризмом. Только вместе можно побороть этот бич. Россия продолжает бороться с терроризмом в Сирии, Франция участвовала в операции в Чаде, мы боролись с терроризмом в Мали. Только так можно побороть терроризм», — сказала глава «Национального фронта».





Ранее утром Марин Ле Пен выступила в Госдуме. Во время встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным Ле Пен выразила надежду, что Франция добьется отмены черных списков против российских граждан на своей территории.





До поездки в Москву Ле Пен в качестве кандидата в президенты Франции совершила пока всего два зарубежных визита. Накануне, 23 марта, Ле Пен посетила Чад, где встретилась с президентом республики Идрисом Деби. Месяцем ранее, 20 февраля, в Ливане состоялась встреча Ле Пен с президентом страны Мишелем Ауном — первым среди глав иностранных государств, принявшим лидера Национального фронта. В обеих странах присутствуют большие французские диаспоры. Вмешательство же во французские выборы с лидерами Чада и Ливана кандидат в президенты не обсуждала.





Команда независимого кандидата в президенты Франции от движения «Вперед!» Эммануэля Макрона обвинила Россию в попытках повлиять на выборы во Франции в середине февраля. Генсек движения Ришар Ферран в эфире телеканала France 2 заявил, что Москва благосклонно относится к политике Марин Ле Пен и кандидата от республиканцев Франсуа Фийона, и призвал правительство предпринять шаги, чтобы гарантировать отсутствие какого-либо «иностранного вмешательства» в выборы.





Ферран также пожаловался, что российские телеканалы Russia Today и Sputnik распространили «фейковые новости» о Макроне, и сообщил о кибератаках на интернет-ресурсы движения «Вперед!». Представители телеканалов все обвинения опровергали.





Согласно последнему опросу Ifop от 23 марта, Макрон в первом туре наберет 26% голосов, Ле Пен — 25%, а Фийон — лишь 18% голосов. При этом, из потенциального электората Ле Пен в своем выборе уверены 81% опрошенных, из электората Фийона — 73%, а из тех, кто планирует голосовать за Макрона, в выборе уверены лишь 57% респондентов.



