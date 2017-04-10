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Кадыров обвинил Сечина в несправедливом отношении к Чечне
30.03.2017
В конце февраля, стало известно, что "Роснефть" планирует продать Чечне 51% в подконтрольной компании "Грознефтегаз" и остальное свое имущество в республике за 12,5 млрд рублей (222,7 млн долларов).
"То, что они предлагают нам за 12,5 млрд рублей, - это смешно, цена завышена. Не знаю, как считает их менеджмент. Я отстаиваю интересы региона. Их отношение к нам несправедливо. Мы будем добиваться справедливости", - сказал Кадыров в интервью телеканалу "Россия 24".
По словам главы региона, это объясняется тем, что руководство "Роснефти" "не хочет смотреть на Чечню с открытыми глазами". " Сечин пришел в бизнес из большой политики и мог бы посмотреть на Чеченскую Республику как на послевоенный регион, который только строит свою экономику", - пояснил он.
20 марта "Роснефть" предложила построить в Чечне битумный завод вместо нефтеперерабатывающего завода в Грозном, строительство которого в компании посчитали убыточным. Возможно, именно это обстоятельство особенно возмутило Рамзана Кадырова.
По расчетам "Роснефти", денежный поток Грозненского НПЗ в период с 2010 по 2022 год будет отрицательным и составит минус 26,3 млрд рублей.
Ранее на этой неделе "Роснефть" по итогам аукциона получила право на разработку двух месторождений в Чечне - Датыхского и Предгорненского нефтегазовых участков.
Представитель "Роснефти" заявил, что компания ведет с Чечней переговоры о продаже активов "с учетом прав и интересов акционеров "Роснефти".
"Оценка активов произведена авторитетным международным оценщиком из большой четверки, в соответствии с рыночной стоимостью активов. Подходы к продаже активов, одобрены президентом РФ и правительством", - цитирует представителя компании "Интерфакс".
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