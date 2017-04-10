Кадыров обвинил Сечина в несправедливом отношении к Чечне

В конце февраля, стало известно, что "Роснефть" планирует продать Чечне 51% в подконтрольной компании "Грознефтегаз" и остальное свое имущество в республике за 12,5 млрд рублей (222,7 млн долларов).





"То, что они предлагают нам за 12,5 млрд рублей, - это смешно, цена завышена. Не знаю, как считает их менеджмент. Я отстаиваю интересы региона. Их отношение к нам несправедливо. Мы будем добиваться справедливости", - сказал Кадыров в интервью телеканалу "Россия 24".





По словам главы региона, это объясняется тем, что руководство "Роснефти" "не хочет смотреть на Чечню с открытыми глазами". " Сечин пришел в бизнес из большой политики и мог бы посмотреть на Чеченскую Республику как на послевоенный регион, который только строит свою экономику", - пояснил он.





20 марта "Роснефть" предложила построить в Чечне битумный завод вместо нефтеперерабатывающего завода в Грозном, строительство которого в компании посчитали убыточным. Возможно, именно это обстоятельство особенно возмутило Рамзана Кадырова.





По расчетам "Роснефти", денежный поток Грозненского НПЗ в период с 2010 по 2022 год будет отрицательным и составит минус 26,3 млрд рублей.





Ранее на этой неделе "Роснефть" по итогам аукциона получила право на разработку двух месторождений в Чечне - Датыхского и Предгорненского нефтегазовых участков.



