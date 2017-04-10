Прямая с линия с Путиным перенесена на неопределенный срок

Прямая линия с Владимиром Путиным, которая традиционно проводится в апреле, в этом году пройдет чуть попозже, заявил 30 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако точной даты, впрочем, как и причины переноса, он не назвал.
Песков заверил журналистов, что прямая линия перенесена на неопределенный срок, однако она точно пройдет раньше августа, пишет Lenta.ru.
Это должен быть пятнадцатый разговор Путина с россиянами. В прошлом году он состоялся 14 апреля и длился 3 часа 38 минут.
Судя по всему, перенос прямой линии президента РФ на неопределенный срок связан с обострением протестных настроений россиян.
Любопытно, что экс-владелец «ЮКОСа» Михаил Ходорковский опубликовал многозначительный твит, разместив фото российского президента Владимира Путина со стикером «Надоел» и датой — 29. 04. 2017. Никаких комментариев или пояснений к записи бизнесмен не оставил. Но это явный намек на отложенную прямую линию президента.
Ранее, после антикоррупционных митингов 26 марта, инспирированных оппозиционным политиком Алексеем Навальным, Ходорковский в социальных сетях писал, что акции протеста не заставили власть пойти на переговоры, но заставили задуматься. "Радует одно: при попытке „закрутить гайки“ власть может обнаружить, что их уже сперли. Удачи нам всем», — отмечал Ходорковский, который в настоящее время живет за границей.