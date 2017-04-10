Прямая с линия с Путиным перенесена на неопределенный срок

Прямая линия с Владимиром Путиным, которая традиционно проводится в апреле, в этом году пройдет чуть попозже, заявил 30 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако точной даты, впрочем, как и причины переноса, он не назвал.





Песков заверил журналистов, что прямая линия перенесена на неопределенный срок, однако она точно пройдет раньше августа, пишет Lenta.ru.





Это должен быть пятнадцатый разговор Путина с россиянами. В прошлом году он состоялся 14 апреля и длился 3 часа 38 минут.





Судя по всему, перенос прямой линии президента РФ на неопределенный срок связан с обострением протестных настроений россиян.



