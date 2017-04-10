Поэт Евгений Евтушенко скончался в США

Поэт Евгений Евтушенко, накануне попавший в больницу в тяжелом состоянии, скончался. Об этом сообщил ТАСС.





«Пять минут назад Евгений Александрович отошел в вечность», — сказал его друг Моргулис. Он добавил, что Евтушенко, с 1991 года живший в США, будет похоронен в писательском поселке Переделкино, согласно его последней воле.





«Он скончался несколько минут назад в окружении родных и близких. Мирно, во сне, от остановки сердца», — сообщила «РИА Новости» вдова Евтушенко Мария Новикова.





Поэт завещал похоронить его рядом с Борисом Пастернаком.





В пятницу, 31 марта, Мария Новикова сообщила, что ее супруг был госпитализирован в тяжелом состоянии. При этом она отмечала, что «это не плановое обследование».





Евтушенко родился 18 июля 1932 года в Иркутской области. Его первая книга стихов «Разведчики грядущего» вышла в 1952 году. В том же году в возрасте 20 лет Евтушенко был принят в Союз писателей СССР, став самым молодым членом организации. В 1963 году поэт был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.





В августе 1968 года, через два дня после ввода танков в Чехословакию, Евтушенко написал стихотворение-протест «Танки идут по Праге». Поэт выступал в поддержку советских диссидентов Иосифа Бродского, Александра Солженицына, Юлия Даниэля. В 1991 году, заключив контракт с американским университетом в городе Талса, штат Оклахома, Евтушенко уехал преподавать в США. При этом он продолжал выступать в России.



