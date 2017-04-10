Иванов раскритиковал Смольный из-за Исаакия

Спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов считает неправильным, что власти Санкт-Петербурга не посоветовались с жителями города, принимая решение о передаче Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви.





«То, что не посоветовались с жителями, считаю неправильным», — сказал Иванов, выступая перед журналистами на медиафоруме ОНФ в Санкт-Петербурге.





Перед началом общения с региональными журналистами высокопоставленный чиновник попросил задавать «вопросы по теме» — о природоохранной деятельности и транспорте.





Когда одна из журналисток спросила про Исаакиевский собор, то зал зааплодировал, а Иванов заметил: «Я же просил про экологию».





Напомним, 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакия в безвозмездное пользование РПЦ уже «решен». Это вызвало массовые протесты в городе, противники передачи обеспокоены судьбой музея, который будет фактически ликвидирован, и сохранностью памятника культуры.





Василеостровский и Смольнинский районные суды друг за другом отказались рассматривать иски граждан к комитету имущественных отношений, так как, по мнению судов, распоряжение о подготовке собора к передаче не имеет правовых последствий и не затрагивает интересы петербуржцев.



