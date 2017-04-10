Путин посетил место взрыва в Петербурге

Владимир Путин возложил цветы к входу станции метро «Технологический институт» в Петербурге, где 3 апреля произошел взрыв.





Ранее Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в метро. Он также сообщил, что получил доклады о произошедшем взрыве от руководителей специальных служб, в том числе директора ФСБ Александра Бортникова.





Президент отмечал, что правоохранительные органы и специальные службы «работают» и «сделают все для того», чтобы «выявить причины случившегося», а также «дать полную оценку тому, что произошло». По словам Путина рассматриваются «все варианты», которые могли привести к взрывам, в том числе терроризм. Он подчеркивал, что расследование уже в ближайшее время должно дать «все ответы на то, что произошло в этой трагедии».





Радиостанция «Коммерсантъ — FM» в своем Twitter сообщила, что ФСО запретила Владимиру Путину посещать зону ЧП из-за отсутствия проверки зданий, люков, автомобилей и граждан на месте взрыва.



