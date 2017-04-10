Главу Удмуртии этапировали в Москву за взятки

Сотрудники правоохранительных органов задержали и этапировали в Москву главу Удмуртии Александра Соловьева.





Уголовное дело возбуждено по статье 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями). По словам источника, по месту жительства Соловьева идут обыски. Пресс-секретарь главы Удмуртии Елена Капитоненко сообщила, что в администрации не ведутся обыски, но самого Александра Соловьева нет на рабочем месте.





По данным удмуртского интернет-портала «День», главу Удмуртии заметили в аэропорту очевидцы, летевшие в Москву утренним рейсом 18 301 авиакомпании «Ижавиа». Они отмечали, что Соловьева сопровождали четверо правоохранителей — двое в форме и двое в штатском.





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о задержании главы Удмуртии Александра Соловьева, передает корреспондент «Газеты.Ru».





«Разумеется, было доложено», — заявил Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о том, известно ли Путину о задержании.





При этом Песков перенаправил в следственные органы вопрос о том, что инкриминируется Соловьеву.





Глава Удмуртии Александр Соловьев подозревается в получении взяток на 140 млн руб. Об этом сообщается в пресс-релизе Следственного комитета.





В отношении главы Удмуртии возбуждено дело по двум эпизодам получения взяток.





«Возбуждено уголовное дело в связи с совершением им двух особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере). Факты преступных действий выявлены Следственным комитетом совместно с оперативными службами ФСБ России», — говорится в сообщении.





По версии следствия, в 2014-2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки в Удмуртской Республике, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 млн рублей.





В СК подтвердили, что Соловьев доставлен в Москву, где ему будет предъявлено обвинение.



