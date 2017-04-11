Выборы президента РФ пройдут в день присоединения Крыма

Правительственная комиссия одобрила законопроект о переносе выборов президента на 18 марта 2018 года, день присоединения Крыма. Там не нашли никаких замечаний к документу.





Перенести выборы президента России на день присоединения Крыма в начале марта 2017 года предложили сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков. Их законопроект уже поддержал профильный комитет Госдумы и председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Первое чтение документа состоится 14 апреля.



