В Кремле отказались публиковать фото встречи Путина с Тиллерсоном

Фотографии и видео встречи президента России Владимира Путина, госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел Сергея Лаврова не будут опубликованы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.





«Действительно, президент принял госсекретаря Тиллерсона и Лаврова, которые информировали президента о переговорах», но «фотографии и видео распространяться не будут», сказал он.





Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Москву 11 апреля. В среду, 12 апреля, он сначала встретился с министром иностранных дел России, а затем была проведена трехсторонняя встреча с Лавровым и Путиным в Кремле. Она продлилась два часа.



