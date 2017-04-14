В Кремле отказались публиковать фото встречи Путина с Тиллерсоном

Фотографии и видео встречи президента России Владимира Путина, госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел Сергея Лаврова не будут опубликованы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Действительно, президент принял госсекретаря Тиллерсона и Лаврова, которые информировали президента о переговорах», но «фотографии и видео распространяться не будут», сказал он.
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Москву 11 апреля. В среду, 12 апреля, он сначала встретился с министром иностранных дел России, а затем была проведена трехсторонняя встреча с Лавровым и Путиным в Кремле. Она продлилась два часа.
Как рассказывала официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook, Тиллерсона и Лаврова снимали и фотографировали перед их встречей. По словам Захаровой, американские журналисты устроили «базар» и «истошно» кричали, прося министра иностранных дел России обратить внимание на их вопросы. Лавров лично обратился к журналистам из-за шума и спросил, «кто учил их манерам». Он сказал, что журналисты смогут задать свои вопросы после того, как будет сделано фото и будет сказано вступительное слово перед встречей.