Матвиенко надела платок и зеленое платье на встречу с королем Саудовской Аравии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что строгая одежда, соответствующая мусульманским нормам, помогла ей найти взаимопонимание и добиться доверительной атмосферы на переговорах в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.





По ее словам, когда приезжаешь в другую страну, нужно уважительно относиться к культуре, традициям и религиозным особенностям.





Как отмечает РИА «Новости», в ходе визита в Саудовскую Аравию Матвиенко провела ряд деловых встреч с королем и другими представителями руководства страны. Следуя местным традициям, она покрыла голову платком и надела платье особенно почитаемого в исламских странах зеленого цвета.









Ранее сообщалось, что Тереза Мэй отказалась от головного убора в Саудовской Аравии вопреки совету МИД Британии.





Визит короля Саудовской Аравии в Россию по приглашению президента Владимира Путина может состояться уже в этом году, передает ТАСС. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.



