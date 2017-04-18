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Матвиенко надела платок и зеленое платье на встречу с королем Саудовской Аравии
16.04.2017
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что строгая одежда, соответствующая мусульманским нормам, помогла ей найти взаимопонимание и добиться доверительной атмосферы на переговорах в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.

По ее словам, когда приезжаешь в другую страну, нужно уважительно относиться к культуре, традициям и религиозным особенностям.

Как отмечает РИА «Новости», в ходе визита в Саудовскую Аравию Матвиенко провела ряд деловых встреч с королем и другими представителями руководства страны. Следуя местным традициям, она покрыла голову платком и надела платье особенно почитаемого в исламских странах зеленого цвета.


Ранее сообщалось, что Тереза Мэй отказалась от головного убора в Саудовской Аравии вопреки совету МИД Британии.

Визит короля Саудовской Аравии в Россию по приглашению президента Владимира Путина может состояться уже в этом году, передает ТАСС. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Как вы знаете, президент России пригласил короля Саудовской Аравии посетить с официальным визитом Россию. Он сказал, что с благодарностью это приглашение принял, планирует посетить Россию, возможно, это получится даже в этом году», — сказала Матвиенко.

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Матвиенко надела платок и зеленое платье на встречу с королем Саудовской Аравии
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