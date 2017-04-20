Медведев назвал Навального «лживым политическим проходимцем»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на просьбу прокомментировать расследование фонда Алексея Навального заявил, что не будет обсуждать «абсолютно лживые продукты политических проходимцев». Об этом он сказал в ходе отчета перед депутатами Госдумы.





Про Навального Медведева спросил депутат от КПРФ Николай Коломейцев. Он поинтересовался, как глава правительства намерен защищаться от нападок оппозиционера.



