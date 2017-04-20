Медведев назвал Навального «лживым политическим проходимцем»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на просьбу прокомментировать расследование фонда Алексея Навального заявил, что не будет обсуждать «абсолютно лживые продукты политических проходимцев». Об этом он сказал в ходе отчета перед депутатами Госдумы.
Про Навального Медведева спросил депутат от КПРФ Николай Коломейцев. Он поинтересовался, как глава правительства намерен защищаться от нападок оппозиционера.
После ответа Медведева спикер Госдумы Вячеслав Володин добавил, что «один раз страна уже от этого пострадала, в первую очередь КПСС».