Сечин в 100 раз увеличила себе размер премии

Общий размер премий, выплаченных компанией «Роснефть» десяти членам ее правления в первом квартале 2017 года, в сто раз превышает размер выплаты за январь—март предыдущего года, сообщила газета «Ведомости».





Согласно квартальному отчету, опубликованному на сайте компании, общий размер выплаченных в первом квартале 2017 года членам правления «Роснефти» премий составил более 1,454 млрд руб. Годом ранее эта сумма составляла лишь 14,663 млн руб.





В отчете отмечается, что премии в январе—марте 2017 года были выплачены за «успешную реализацию крупных, стратегически значимых проектов, а также в связи с награждением государственными наградами Российской Федерации».



