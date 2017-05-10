Сечин в 100 раз увеличила себе размер премии

Общий размер премий, выплаченных компанией «Роснефть» десяти членам ее правления в первом квартале 2017 года, в сто раз превышает размер выплаты за январь—март предыдущего года, сообщила газета «Ведомости».
Согласно квартальному отчету, опубликованному на сайте компании, общий размер выплаченных в первом квартале 2017 года членам правления «Роснефти» премий составил более 1,454 млрд руб. Годом ранее эта сумма составляла лишь 14,663 млн руб.
В отчете отмечается, что премии в январе—марте 2017 года были выплачены за «успешную реализацию крупных, стратегически значимых проектов, а также в связи с награждением государственными наградами Российской Федерации».
Представитель «Роснефти» пояснил «Ведомостям», что в первом квартале членам правления компании была выплачена премия за реализацию сделок по выкупу у государства 50,08% акций «Башнефти» и продаже инвесторам 19,5% самой «Роснефти».
В состав правления «Роснефти» входят десять человек: глава компании Игорь Сечин, вице-президент по кадровым и социальным вопросам Юрий Калинин, первый вице-президент Эрик Морис Лирон, вице-президент — руководитель службы внутреннего аудита Геннадий Букаев, вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике Дидье Касимиро, финансовый директор Петр Лазарев, вице-президент по внутреннему сервису Юрий Нарушевич, вице-президент по шельфовым проектам Зелько Рунье, вице-президент — руководитель аппарата Юрий Курилин и вице-президент по энергетике, локализации и инновациям Андрей Шишкин.