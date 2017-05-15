Миллер забраковал поле "Зенит-Арены"

Состояние поля на стадионе «Санкт-Петербург Арена» неудовлетворительное, оно оставляет желать лучшего. Однако этот вопрос стоит переадресовать подрядчикам, а не «Зениту», заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, передает «РИА Новости».
«Удивительно, конечно, состояние поле желает лучшего, там реально можно получить травму, бутсы утопают в газоне, мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории», — сказал Миллер во время форума в Пекине.
Он заявил, что решение перенести следующую игру «Зенита» на «Петровский» было правильным.
Провести игру на другом стадионе руководство футбольного клуба решило после нескольких игр на «Крестовском». Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу говорил, что поле нового стадиона непригодно даже для тренировок. На качество газона жаловался и генеральный директор ФК Максим Митрофанов.
О неготовности газона к проведению футбольных матчей заявляли и эксперты ФИФА, которые приехали в Санкт-Петербург с проверкой перед Кубком конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля.