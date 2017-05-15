Миллер забраковал поле "Зенит-Арены"

Состояние поля на стадионе «Санкт-Петербург Арена» неудовлетворительное, оно оставляет желать лучшего. Однако этот вопрос стоит переадресовать подрядчикам, а не «Зениту», заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, передает «РИА Новости».





«Удивительно, конечно, состояние поле желает лучшего, там реально можно получить травму, бутсы утопают в газоне, мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории», — сказал Миллер во время форума в Пекине.





Он заявил, что решение перенести следующую игру «Зенита» на «Петровский» было правильным.



