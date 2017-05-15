Из сериала "Фарго" вырезали упоминания Путина

«Первый канал» вырезал упоминания президента Владимира Путина и России из реплик героев в двух сериях сериала «Фарго», речь идет о второй и четвертой сериях.





Во второй серии из реплики В.М. Варгаса, в которой он сравнивает Северную Корею с Россией, вырезаны упоминания и Путина и России. «Конечно, можно найти относительную стабильность в жестоких государствах: Северная Корея, Путин поработал в России. Нужно лишь знать, кого подмазать», — перевод оригинала (примерное время 45:45).



«Относительная стабильность существует только в тоталитарных государствах. В Северной Корее, например, где надо лишь точно знать, кого подмазать», — так фраза выглядит в переводе «Первого канала».



В четвертой серии из слов украинца Юрия Гурки вырезаны все упоминания о Путине и России. Он рассказывает, что «Путин, когда был мальчиком, уже знал, что он хочет работать в ФСБ» и держал дома фотографию советского разведчика Яна Берзина. Во второй части реплики герой рассказывает, что «в России два слова для обозначения «правды»: Pravda верна для людей, istina для бога. Но есть еще nepravda, то есть ложь. Именно ее лидер использует как оружие. Ведь он знает то, чего не знают другие. Правдой становится то, что говорит он».



