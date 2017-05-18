Бюджетные деньги на помощь ипотечникам закончились досрочно

Средства, выделенные на государственную программу по реструктуризации ипотечных кредитов, закончились до ее официального завершения, пишет «Коммерсант».





Программа поддержки ипотечников, запущенная весной 2015 года. формально действует до 31 мая 2017 года. Однако уже в конце марта, как стало известно изданию, выделенные на нее средства закончились.





В феврале—апреле 2017 года, сообщили газете источники в правительстве, было подано более 30 тысяч заявок на реструктуризацию проблемной ипотеки — больше, чем за два предыдущих года существования программы.





Из поступивших заявок, по данным источников издания, будут удовлетворены лишь около 500. На еще более чем 20 тысяч обращений, соответствующих критериям программы, средств уже нет.





Затраты на подготовку документов, необходимых для рассмотрения заявки, ипотечникам компенсировать не планируется. Стоимость пакета справок и выписок, требовавшихся для участия в программе, составляет несколько тысяч рублей.





Возможность продления программы помощи ипотечникам обсуждается в правительстве. Однако единого мнения по поводу целесообразности продления программы и выделения на нее дополнительных средств у профильных ведомств нет.

Госпрограмма помощи взявшим ипотечный кредит была запущена в апреле 2015 года. Реализацией программы занималось Агентство по ипотечному жилищному кредитования (АИЖК), получившее на эти цели из бюджета 4,5 миллиарда рублей.





