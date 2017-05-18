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Лениградская Правда
18 МАЯ 2017, ЧЕТВЕРГ
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Под Читой 80 горняков объявили подземную забастовку
18.05.2017
В золотодобывающей шахте Вершино-Дарасунского рудника в Забайкальском крае 81 горняк отказался подниматься на поверхность из-за снижения зарплаты. Об этом рассказали в администрации Тунгокоченского района.

В шахте с 17 мая сначала осталась дневная смена, потом к ней присоединилась вечерняя.

Собеседник «Интерфакса» отметил, что шахтерам выплатили зарплату, но она оказалась меньше ожидаемой. Ранее сообщалось, что зарплату задержали. На рудник выехал глава района.

По данным «Забмедиа», губернатор края Наталья Жданова также срочно выехала в Вершино-Дарасунский.
Прокуратура Забайкальского края начала проверку по факту забастовки. Отмечается, что прокурор края не смог вылететь в Тунгокоченский район из-за сильного ветра.

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