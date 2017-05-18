Фигурантам дела о хищениях в «Ростехе» утяжелили обвинение

Следствие значительно утяжелило обвинение фигурантам дела о хищениях почти 2,5 млрд руб. в госкорпорации «Ростех», пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, бывшему гендиректору ОАО «Московское конструкторское бюро "Космос"» Мураду Сафину, бывшему главе оборонного ОАО «Промпоставка» Руслану Сулейманову и бывшему замгендиректора «Компаса» и «Промпоставки» Дмитрию Мануйлову инкриминируют организацию преступного сообщества.



Ранее Сафину, Сулейманову и Мануйлову инкриминировалось особо крупное мошенничество. Предприниматели вину не признают. Еще четверым фигурантам дела обвинение в участии в организованном преступном сообществе будет предъявлено в ближайшее время, отмечает издание. Новое обвинение грозит заключением на срок до 20 лет.



Адвокат Руслана Сулейманова Юлия Бондаренко полагает, что обвинение в организации преступного сообщества было предъявлено исключительно для того, чтобы оставить фигурантов расследования под арестом, срок которого истекает в конце мая.