В деле о хищениях средств РКС появился обвиняемый

По делу о хищениях средств «Российских космических систем» (РКС) и РКК «Энергия» под стражей находится заместитель директора завода ракетно-космического приборостроения (РКП, структурно входит в РКС) Игорь Крылов. Ему предъявлены обвинения.
По результатам обысков, проведенных в ноябре—декабре 2016 года в РКС и РКП, был задержан замдиректора завода РКП Игорь Крылов. Ему предъявили обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (хищение путем мошенничества в особо крупном размере). По решению суда Крылов был взят под стражу.
По словам источника «Росбалта», в начале 2017 года были закончены экспертизы документации, изъятой в ходе обысков и выемок. Они показали, что только предварительная сумма ущерба превышает 300 млн рублей.
По версии следствия, схема хищений выглядела следующим образом. РКС и «Энергия» и их структурные подразделения переводили фирмам-подрядчикам крупные суммы на проведение опытно-конструкторских работ. Для получения бюджетных денег всем подрядчикам было поставлено условие: крупный процент от получаемых сумм должен уходить назад в качестве «отката». В результате подрядчики вынуждены были по фиктивным контрактам переводить деньги, полученные от РКС, на счета фирм-однодневок в различных банках. Затем эти суммы обналичивались, после чего их забирали специальные курьеры.