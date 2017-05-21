В деле о хищениях средств РКС появился обвиняемый

По делу о хищениях средств «Российских космических систем» (РКС) и РКК «Энергия» под стражей находится заместитель директора завода ракетно-космического приборостроения (РКП, структурно входит в РКС) Игорь Крылов. Ему предъявлены обвинения.





По результатам обысков, проведенных в ноябре—декабре 2016 года в РКС и РКП, был задержан замдиректора завода РКП Игорь Крылов. Ему предъявили обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (хищение путем мошенничества в особо крупном размере). По решению суда Крылов был взят под стражу.





По словам источника «Росбалта», в начале 2017 года были закончены экспертизы документации, изъятой в ходе обысков и выемок. Они показали, что только предварительная сумма ущерба превышает 300 млн рублей.



