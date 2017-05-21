Путин и Макрон провели первый телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон провели первый телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин поздравил Эмманюэля Макрона с официальным вступлением в должность Президента Франции и формированием нового правительства», — говорится в сообщении.
Лидеры России и Франции договорились развивать отношения между странами в политической, торгово-экономической и культурной сферах, а также вести совместную борьбу с международным терроризмом. Кроме того, президенты затронули тему предстоящих личных контактов.
Второй тур президентских выборов во Франции прошел 7 мая, по его итогам лидер партии «Вперед!» Эмманюэль Макрон набрал 64,8% голосов избирателей и стал президентом Франции. Его оппонент от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен набрала 35,1% голосов.