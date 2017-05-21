Путин и Макрон провели первый телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон провели первый телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.



«Владимир Путин поздравил Эмманюэля Макрона с официальным вступлением в должность Президента Франции и формированием нового правительства», — говорится в сообщении.



Лидеры России и Франции договорились развивать отношения между странами в политической, торгово-экономической и культурной сферах, а также вести совместную борьбу с международным терроризмом. Кроме того, президенты затронули тему предстоящих личных контактов.



