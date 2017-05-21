В Киеве красной краской измазали памятник генералу Ватутину

В Мариинском парке в Киеве вандалы осквернили памятник генералу Николаю Ватутину, установленный возле здания Верховной Рады, облив его красной краской.





Сотрудники коммунальных служб ликвидируют последствия вандализма, пытаясь очистить монумент. В украинской полиции отказались от комментариев по поводу произошедшего.









Памятник Ватутину был установлен в Киеве 25 января 1948 года. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что памятник генералу Ватутину, установленный возле Верховной Рады, не подлежит демонтажу.





"Памятник Ватутину не подлежит демонтажу. Исходя из того, что Ватутин - один из участников борьбы за освобождение Украины от нацистских захватчиков. Там могила генерала. И, соответственно, не подлежит", - сообщил Вятрович.





Николай Федорович Ватутин, генерал Великой Отечественной войны, к концу 1942 года получил звание генерал-полковника, а уже в феврале 1943 - генерала армии. В августе 1943 года войска Воронежского (генерал Ватутин), Центрального (Рокоссовский) и Степного (Конев) фронтов разгромили около 30-ти немецких дивизий, освободили почти полностью Донбасс и Левобережную Украину, и на широком фронте вышли к Днепру.





Воронежский фронт в октябре 1943 года был переименован в Первый Украинский. Войска его в ноябре этого же года провели под командованием Ватутина Киевскую наступательную операцию. 6 ноября был освобожден Киев.





Гибель генерала Ватутина произошла неожиданно. В феврале 1944 года он был обстрелян бандеровцами в собственном тылу, в с. Милятын (Острожский район), и ранен в левое бедро. Доставили Ватутина в военный госпиталь в Ровно, после чего перевезли в Киев. Сначала ранение казалось не очень опасным, однако затем состояние Ватутина резко ухудшилось. Генерал Ватутин скончался в ночь на 15 апреля 1944 года от заражения крови. Сам факт его ранения партизанами-националистами скрывался руководством СССР 19 лет, и только в 1963 году об этом сообщили в одном из томов «Истории Великой Отечественной войны».





Напомним, в апреле 2015 г. Верховная Рада Украины приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского режимов. Демонтаж всех памятников и мемориальных знаков, как и переименование улиц и городов в Украине, планировали завершить до 21 мая 2016 года.



