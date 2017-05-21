В Спецстрое взятки брали "Волгами" и "Лексусами"

Бывший первый заместитель главы Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой, находится в стадии ликвидации) Александр Загорулько, обвиняемый во взяточничестве и особо крупном мошенничестве при строительстве и реконструкции объектов Минобороны, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он полностью признал свою вину в том, что получал откаты за заключение крупных контрактов с подрядчиками, а также дал показания о том, что часть денег якобы получал его непосредственный начальник, руководитель Спецстроя Александр Волосов.





Именно по приглашению господина Волосова Александр Загорулько перешел на работу в Спецстрой в августе 2013 года. Ранее, с 1995 года, они вместе работали в системе МЧС. В Спецстрое господин Загорулько сначала стал и. о. заместителя директора, затем повышен до и. о. первого замдиректора и только в августе 2014 года указом президента России был утвержден в должности. Являясь по образованию военным строителем (он в 1987 году окончил Ленинградское высшее военное инженерно-строительное училище имени Комаровского), Александр Загорулько курировал самый широкий круг вопросов и часто заменял Александра Волосова на совещаниях.





Сейчас, по данным “Ъ”, аудит финансово-экономической деятельности агентства ведет не только Минобороны (см. “Ъ” от 10 мая этого года), но и сотрудники ФСБ и Счетной палаты. Планируется, что последние завершат проверку к 1 июня, а к 10 июня представят доклад на имя президента Владимира Путина. Напомним, что в настоящее время Спецстрой находится в стадии ликвидации, которая должна быть завершена к 1 октября 2017 года.





Расследование же уголовного дела о масштабных хищениях (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве и реконструкции объектов Минобороны было возбуждено летом прошлого года, причем его первыми фигурантами стали предприниматели Ваха Арцыгов, Кадыр Караханов и Арсен Ошакбаев. По версии следствия, при заключении договоров со Спецстроем коммерсантами, фирмы которых выполняли заказы агентства, было похищено порядка 450 млн руб.





Ошакбаев заключил досудебное соглашение с прокурором и дал показания, что за получение подрядов ему приходилось платить высокопоставленным сотрудникам Спецстроя. В частности, на допросе бизнесмен назвал фамилию заместителя главы Спецстроя Александра Бурякова.



