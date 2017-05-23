Для вертолета Сечина закупили рюмки по 11 тыс. рублей за штуку

Стали известны подробности некоторых закупок одной из дочерних компаний "Роснефти". В закупочной ведомости, в частности, фигурировали водочные рюмки за 11 тысяч рублей за штуку. Другие пункты закупки "Роснефти": салфетница по 32 тыс. рублей за штуку, щипцы для сахара по 29 тыс. рублей за штуку, плед бежевого цвета по 124 тыс. рублей за штуку, икорница по 83 тыс. рублей за штуку и чайные ложечки по цене 14 тыс. рублей за штуку.





По словам источника в компании, все это закупают в вертолет "Роснефти".





Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев по поводу публикации ФБК сказал РБК, что приобретенные посуда и предметы интерьера закупались по "разумным ценам".





"Никто с этих сумм не наваривает, они разумные. Публикация госкомпанией данных о закупках держателей для салфеток и посуды свидетельствует о ее беспрецедентной открытости, на грани разумного. Такие данные по закону не обязательно даже публичить", - сказал Леонтьев.



"Роснефть" не впервые проводит закупки, которые свидетельствуют об умении сотрудников компании отдыхать с размахом. Так, в январе 2017-го пресса писала о закупке дочерней компанией "Роснефти" "РН-Учет" у "Гаванатур Интернешнл" услуг по отдыху работников и членов их семей на Кубе. Сообщалось, что в течение 2017 года компания выкупит 50 путевок на общую сумму не более 5,7 млн рублей.





По информации базы "СПАРК-Интерфакс", в 2016 году "Гаванатур Интернешнл" оказала дочерним обществам "Роснефти" услуги примерно на 40 млн рублей. При этом путевки приобретались для сотрудников "РН-Пурнефтегаз", "Ванкорнефти", "РН-Информ", "РН-Бурение" и других структур группы.



