ФАС обнаружила картельный сговор Минобороны и «повара Путина»

Федеральная антимонопольная служба обнаружила картельный сговор на торгах Минобороны, которые состоялись в 2015 году. Несколько компаний сговорились, чтобы не снижать цены на аукционах. Общая сумма закупок составила около двух миллиардов рублей, говорится в сообщении ФАС.





Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что все компании, участвовавшие в картельном сговоре, подконтрольны предпринимателю Евгению Пригожину, которого в СМИ называют «поваром Путина». На это указывают их IP-адреса, которые принадлежат компании Пригожина.





В решении ФАС про Пригожина ничего не говорится. Кроме того, если в решении Службы говорится о торгах на два миллиарда рублей, то ФБК утверждает, что речь идет о закупках на 23 миллиарда рублей.



