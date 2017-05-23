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ФАС обнаружила картельный сговор Минобороны и «повара Путина»
22.05.2017
Федеральная антимонопольная служба обнаружила картельный сговор на торгах Минобороны, которые состоялись в 2015 году. Несколько компаний сговорились, чтобы не снижать цены на аукционах. Общая сумма закупок составила около двух миллиардов рублей, говорится в сообщении ФАС.

Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что все компании, участвовавшие в картельном сговоре, подконтрольны предпринимателю Евгению Пригожину, которого в СМИ называют «поваром Путина». На это указывают их IP-адреса, которые принадлежат компании Пригожина.

В решении ФАС про Пригожина ничего не говорится. Кроме того, если в решении Службы говорится о торгах на два миллиарда рублей, то ФБК утверждает, что речь идет о закупках на 23 миллиарда рублей.

Евгений Пригожин — крупный петербургский бизнесмен, который начинал как владелец ресторана, где однажды обедал Владимир Путин. Впоследствии Пригожин открыл ресторан в Белом доме (когда Путин был премьер-министром). Пригожин получал подряды на питание солдат и школьников, а также на обслуживание военных частей. Журналисты связывали Пригожина с «фабриками троллей» — организациями, сотрудники которых за деньги продвигают точку зрения властей в интернете.

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