Матвиенко решила запретить подросткам участвовать в акциях протеста

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает установить законодательный запрет на участие несовершеннолетних в протестных акциях. Молодые люди "далеко не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения", обосновала она это в интервью "Известиям".





По мнению спикера верхней палаты парламента, несовершеннолетние граждане - дети и подростки - не должны участвовать в несанкционированных митингах. "Семьи, педагоги, родительские комитеты, органы власти должны думать над тем, как этого не допустить", - подчеркнула она.





По словам Матвиенко, Совфед может обсудить возможность принятия закона о запрете школьникам участвовать в протестных акциях: "Может быть, следует законодательно установить запрет вовлечения детей в подобного рода массовые акции. Меня тревожит, когда я вижу, что это происходит. Полагаю, такая практика должна законодательно пресекаться".





Матвиенко пояснила, что современные технологии позволяют очень быстро организовывать людей: "Когда через Интернет, социальные сети в незаконные массовые мероприятия вовлекают несовершеннолетних, то это, я считаю, недопустимо... Не исключаю, что мы будем обсуждать это в рамках палаты. Все-таки несовершеннолетние далеко не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения".



