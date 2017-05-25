МВД не считает Медведева коррумпированным чиновником

По поручению министра внутренних дел России ГУ МВД по Москве проверило жалобы на возможные противоправные действия, связанные с передачей недвижимого имущества «близкого к премьер-министру» фонда «Соцгорпроект». В ходе проверки «нарушений уголовного и административного законодательства, отнесенных к компетенции органов внутренних дел, не установлено», говорится в ответе замминистра МВД Михаила Ваничкина на запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.





Рашкин 17 марта послал запросы главам силовых ведомств с требованием проверить сообщения о коррупционной деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева. Он ссылался на интерес общественного движения «Городской контроль» к расследованию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального насчет «тайной недвижимости» премьера. «Более 13 млн граждан России посмотрели и ознакомились с документами коррупционной деятельности» главы правительства, говорилось в обращении движения к депутату.





Ранее Рашкину пришли ответы из других силовых ведомств, однако в них ничего конкретного сказано не было.





12 апреля замглавы Следственного комитета России (СКР) Илья Лазутов в ответном письме Рашкину указал, что, согласно федеральному закону о прокуратуре, надзор за исполнением законов органами управления и руководителями НКО отнесен к компетенции прокуратуры. CКР перенаправил запрос в Генпрокуратуру. Поступившее в надзорное ведомство обращение через месяц было «возвращено в СКР как ошибочно направленное».



