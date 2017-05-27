Путин открыл восстановленный храм на Лубянке, где НКВД проводились расстрелы

Президент России Владимир Путин присутствовал на церемонии освящения храма Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в Сретенском монастыре Москвы, расположенном на Большой Лубянке. Президент подарил храму икону Иоанна Предтечи XIX века.



В церемонии освящения принимали участие патриарх Кирилл и епископ Тихон (Шевкунов), сообщает «Интерфакс». Епископа Тихона Financial Times еще в 2013 году называла «духовником Путина», сам он в интервью РБК в феврале 2016 года не стал комментировать эту информацию. Епископ стал наместником нового монастыря.





Выступая на церемонии освящения, президент заявил, что открытие храма спустя сто лет после Октябрьской революции 1917 года является символичным. Он призвал помнить «и светлые, и трагические» страницы истории России. «Только так мы можем осмыслить и понять уроки прошлого», — заявил Путин.



