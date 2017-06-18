ФСО засекретит данные об имуществе высших российских чиновников

Госдума в четверг приняла во втором чтении пакет поправок в закон о государственной охране, которые позволяют засекречивать персональные данные охраняемых лиц и информацию о членах их семей.





Законопроект был внесен в Госдуму президентом в феврале и изначально ничего подобного не предусматривал. Но ко второму чтению в документе появился пункт 14.1: обработка персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей осуществляется с их согласия и (или) с согласия органов государственной охраны, за исключением персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию по федеральным законам. Автор этой поправки — председатель комитета по безопасности Василий Пискарев — считает, что в ней нет ничего принципиально нового: просто предусмотрели стандартные меры госзащиты для судей, у которых до сих пор таких гарантий не было.





Поправки означают, что из всех публичных реестров — ГИБДД, Росреестра, ЕГРЮЛ, ФССП, ФНС и т. п. — может быть исключена любая информация о президенте, премьер-министре, генпрокуроре, председателях Следственного комитета, обеих палат парламента, Верховного и Конституционного судов и членах их семей. На законодательном уровне нет определения члена семьи, а значит, закон могут применять произвольно, исключая из публичных реестров информацию хоть о двоюродных племянниках высокопоставленных чиновников.





Под государственной охраной находятся отнюдь не только чиновники — по закону президент вправе своим решением предоставить ее другим должностным лицам и иным гражданам. Госохраной пользуется, например, патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Полный перечень находящихся под охраной лиц — тайна.



