Росгвардия закупает новое вооружение - для борьбы с уличными беспорядками

Противодействие попыткам дестабилизации ситуации в стране является одной из основных задач Росгвардии, заявил глава структуры генерал армии Виктор Золотов. Выполнение этой и других важных задач, возложенных на росгвардейцев, немыслимо без всестороннего обеспечения войск, в связи с чем в 2017 году ведомством спланирована закупка современных образцов вооружения, сказал он в интервью агентству "Интерфакс".





Для выполнения поставленных перед Росгвардией задач требуется высокий уровень обеспечения войск, в том числе технического. В связи с этим в 2017 году в рамках государственного оборонного заказа спланирована закупка современных образцов вооружения, военной и специальной техники, максимально "заточенной" под войска правопорядка.





"Один из таких образцов - это специальная разведывательная боевая машина. Она разработана Омским научно-исследовательским институтом приборостроения. В 2015 году она успешно прошла государственные испытания, а в 2016 году принята на вооружение Росгвардии", - рассказал Золотов.





Данная техника предназначена для поиска и распознавания целей на дальности до 10 километров и передачи разведданных на пункт управления. Экипаж СРБМ защищен надежной броней, он может вести огонь из вооружения боевой техники на дальности до 1500 м.





Также ожидается поставка в войска бронированных автомобилей "Федерал-М". Они были приняты на снабжение Росгвардии в феврале 2017 года. Эти машины будут использоваться в воинских частях по охране важных государственных объектов и оперативного назначения. По словам Золотова, "Федерал-М" придет в войска в следующем году.





Кроме того, Росгвардия ждет поставки новых модификаций автомата Калашникова. Уже в этом году в Росгвардию поступят и новые высокоточные снайперские комплексы.





Есть и планы по модернизации авиационного парка. "В соответствии с предложениями, подготовленными Росгвардией в проект государственной программы вооружения на период 2018-2025 годов, воздушные суда, выслужившие сроки эксплуатации, планируется заменить новыми", - заявил главком.





Он добавил, что Росгвардия заинтересована в приобретении современных легких и средних военно-транспортных самолетов, а также транспортно-десантных вертолетов типа Ми-8. Оснащение войск современной авиационной техникой позволит более эффективно решать задачи, стоящие перед ведомством, считает собеседник агентства.





Ранее начальник авиации Росгвардии Александр Афиногентов сообщал, что ведомство хочет закупить в ближайшие годы самолеты Ил-76МД-90А, Ту-204-300, Ан-148, вертолеты Ми-8АМТ и Ми-8АМТШ.



