Мутко предложил "завезти марихуанки" на ЧМ-2018

Вице-премьер правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко выступил с необычным предложением на внеочередной конференции Российского футбольного союза в Санкт-Петербурге. Чиновник в шутку посоветовал "завезти марихуанки" для представителей сборной Нидерландов при подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году в России.





"Мы будем рекомендовать Ульяновскую область в числе других, - ответил на вопрос о местах для размещения футбольных сборных на ЧМ-2018 Мутко, которого цитирует "Интерфакс". - Ну, а вы начинайте (подготовку). Если голландцы будут, марихуанки там завезите, ещё что-нибудь. Как-то там уж сами привлекайте. Шучу, конечно. Но в целом, сами понимаете - команды сами ориентируются".





Напомним, в Нидерландах действует политика терпимости к употреблению легких наркотиков, производных от конопли (марихуана, гашиш), употребление наркотиков относится к проблемам здравоохранения и не является преступлением.



