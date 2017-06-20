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В Сочи опровергли заявление Путина о том, что олимпийские объеты "эффективно используются"
18.06.2017
Во время прямой линии президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о перспективе использования спортивных сооружений в Калининграде, построенных к чемпионату мира по футболу 2018 года, заверил, что все будет в порядке, приведя при этом в пример постолимпийское наследие города Сочи: "Что касается сооружений, зданий, которые были возведены для проведения Олимпийских игр в Сочи, у нас практически все эффективно используется. В этом смысле мы добились лучших, наверное, результатов, чем где бы то ни было", - заявил президент.

Между тем с этой оценкой не согласился главред издания "БлогСочи.ru" Александр Валов, перечислив ряд объектов, которые уже пришли в негодность или до сих пор пустуют.

"Президент, надо полагать, живет в выдуманном мире. На деле же глубоководный выпуск, построенный к Олимпиаде, - развалился, безбарьерная среда - деактивирована, очистные сооружения - ржавеют, дома для волонтеров - пустуют, комплекс по утилизации отходов - заброшен", - отметил Валов.

"Ну кто ж свое детище ругать будет? Конечно, это мелочи - мусорные Памиры в центре города, пустующие годами дома при обещании ликвидировать очередь на жилье (людей легче выгнать на улицу). А чистое море - это вообще что?" - отмечает в комментариях жительница Сочи.

"Он, наверное, о постройках хозяйственного назначения не знает или не помнит. Он же часто бывает на олимпийских объектах, которые спортивные и работают. Он это видит своими глазами. А стоящие и разваливающиеся дома и очистные он не считает олимпийскими объектами", - объясняет неосведомленность президента еще одна сочинка.

Стоит добавить, что минувшей весной в Сочи во время шторма снова сильно размыло олимпийскую набережную, которая, судя по всему, нуждается в капитальном аварийном ремонте.

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